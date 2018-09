Saccà: «Centioni è un uomo Real e domenica sarà derby spettacolo»

di Alessandro Monteverde

A pochi giorni dall’atteso derby di Monterotondo, il Presidente del Real Monterotondo Scalo Bruno Saccà, ripercorrendo le scelte fatte nei mesi estivi, non nasconde l'adrenalina e la voglia di regalare alla città una meravigliosa giornata calcistica. Il massimo esponente del club di via salaria guarda con positivà alla stagione appena iniziata, non risparmiando parole di stima nei confronti dei prossimi avversari.



Presidente, torniamo indietro di qualche mese. Come nasce la scelta di riconfermare il mister Centioni sulla panchina rossoblu?



La scelta è partita da me e condivisa da tutta la dirigenza del Real. Abbiamo grande stima del tecnico, che riteniamo uno dei più bravi e preparati in circolazione. Valutando il fatto della crescita tecnica e della qualità del gioco della squadra, nonostante avesse a disposizione una rosa non scelta da lui, ed essendo subentrato a campionato in corso, non abbiamo ritenuto il mister responsabile della retrocessione sul campo. Considerati anche i punti ottenuti da quando è seduto sulla panchina. Seconda cosa ma non meno importante, è l’aver visto in lui la voglia di rimanere qui a prescindere dalla categoria che avremmo disputato. Alla domanda che gli feci se avrebbe allenato il Real Monterotondo Scalo in qualsiasi categoria, mi ha risposto in maniera chiara e decisa di si. Questo ha giocato molto a suo favore, perché il riscatto non può non partire da una persona che ha dimostrato nei fatti di essere innamorata di questa società.



Il Real Monterotondo Scalo riparte con il mister Centioni in panchina, ma con quali obiettivi guardando anche alle avversarie?



L’obiettivo e la speranza è quello di disputare un campionato tranquillo e sereno senza le angosce e i problemi dello scorso anno. Tutte le squadre del girone a mio avviso sono attrezzate per mettere in difficoltà chiunque e fare un buon campionato. Non credo ci sia una squadra che regalerà niente a nessun'altra, a prescindere dai nomi altisonanti di cui sono composte alcune compagini. Basti pensare alla Monti Cimini dello scorso anno, indicata da molti addetti tra le favorite del girone, poi sappiamo bene come è andata. Abbiamo provato sulla nostra pelle la voglia di alcune squadre di mettersi subito in mostra nel massimo campionato regionale. Basti pensare alla gara di domenica in cui nel primo tempo abbiamo dominato per poi subire con merito la rimonta dello Sporting Genzano.



Proiettandoci sul derby di domenica, che partita ti aspetti?



Come al solito il derby è una partita in sé. E rimane comunque una delle più belle manifestazioni che il calcio regionale può offrire insieme a quello di Genzano che ritorna dopo anni e quello di Pomezia che purtroppo non vedremo neanche quest’anno. Se guardiamo alle statistiche dei recenti derby, i nostri rivali hanno sempre vinto la gara di andata mentre il ritorno ci ha visto sempre vincitori. Chissà cosa succederà quest’anno. A prescindere dal risultato, come ho sempre detto e ribadisco, il rapporto con la dirigenza dell’Eretum Monterotondo è ottimo e fatta di stima reciproca. Verremo convinti di fare una bellissima partita, poi vinca il migliore!.



Con l’Eretum Monterotondo vi accomuna il fatto di aver preso in affidamento gli impianti sportivi comunali. Quali sono le difficoltà e le prospettive rispetto alla gestione dell’Ottavio Pierangeli?



Ormai è già passato un anno, il tempo vola e ne rimangono sei di gestione. Le difficoltà e le spese ci sono ma vengono ripagate dalle soddisfazioni che ci da l’onere e l’onore di aver preso questo campo, cosa che abbiamo voluto fortemente come l’Eretum per il Cecconi. Non per piaggeria, ma abbiamo dei riscontri positivi da parte degli utenti che frequentano lo stadio, i miglioramenti si notano ma c’è tanto ancora da fare.

