Salah: «I miei ex compagni speravano di non pescarci. Amo i tifosi della Roma, sarà bello tornare»

L'attaccante del Liverpool, Mohamed Salah, ha parlato alla Cnn del sorteggio di Champions League che ha abbinato la Roma ai Reds.



Il sorteggio. “Ho sentito alcuni dei miei ex compagni prima del sorteggio, mi hanno detto tutti “Non vogliamo il Liverpool”. Sarà bello tornare a Roma. E il mio vecchio club, adoro i tifosi giallorossi e anche loro mi amano ancora. Sono in ottimi rapporti con la maggior parte della squadra, siamo ancora amici. Naturalmente ho dei bei ricordi, abbiamo giocato insieme due anni e abbiamo combattuto insieme in tutte le competizioni”.



Totti. “Totti, una persona incredibile. Ha tutto, gli voglio bene”.



La possibilità di vincere la Champions. “Certo che possiamo, siamo in semifinale. Dico sempre che dobbiamo ragionare partita per partita ma siamo in semifinale, tutto può succedere. Nei quarti di finale avevamo tutti la sensazione che dovevamo vincere, quindi possiamo farcela. Mancano due partite allo step decisivo”

