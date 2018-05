Salah, il presidente d'Egitto: «Torni a breve, è una stella dell'Egitto». Momo: «Sono un lottatore»

«Il mio sincero augurio all'eroe egiziano Mohamed Salah affinché recuperi presto. Spero che torni in campo a breve per brillare sempre come una stella dell'Egitto». È il messaggio cheil Presidente egiziano, Abdelfattah Alsisi, ha inviato tramite Twitter all'attaccante idolo di un paese intero, infortunatosi nella finale di Champions. Il Ministro dello Sport, Khaled Abd Elaziz, su Facebook ha fatto sapere che «ora Salah ha bisogno di cure per due settimane».





«Ho passato una notte difficile, ma io sono un lottatore. Nonostante tutte queste difficoltà, sono fiducioso sul fatto che sarò in Russia per rendervi tutti orgogliosi. Il vostro amore e appoggio mi darà forza». 'Momò Salah affida a Instagram il proprio pensiero su quanto gli è accaduto ieri sera nella finale di Champions e rincuora i suoi connazionali in vista dei Mondiali, dopo che già il medico della nazionale egiziana, Mohamed Abou El-Ela, si era mostrato ottimista sul recupero del giocatore

