Salah, magra consolazione: nominato cittadino onorario della Repubblica Cecena

Il Mondiale non è andato bene, resta una piccola soddisfazione per Momo Salah. Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha nominato il fuoriclasse egiziano cittadino onorario della Repubblica Cecena. Lo ha dichiarato Kadyrov sulla sua pagina ufficiale del social russo VK. «Mohamed Salah è un cittadino onorario della Repubblica Cecena! Proprio così! Questa notte ho firmato un decreto che conferisce questa alta onorificenza al grande giocatore della nazionale egiziana e del Liverpool», ha detto il leader ceceno. Il titolo sarebbe stato conferito a Salah durante una cena ufficiale in onore della nazionale egiziana in cui «migliaia di adulti e bambini hanno potuto vedere uno dei calciatori più forti al mondo». Sin dall'inizio dei Mondiali la nazionale egiziana è basata a Grozny, la capitale della Cecenia.

