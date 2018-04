Sampdoria, Ferrero: «Giampaolo resta mentre Torrerira vuole andare via

di Redazione Sport

«Giampaolo resta con me anche l'anno prossimo, mentre Torreira vuole andare via quindi vedremo». Lo dice il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero in merito al futuro del tecnico e del centrocampista doriano. «Torreira lo vogliono quattro squadre, a fine campionato decideremo. De Laurentiis lo amo e sarà privilegiato», aggiunge il numero uno blucerchiato ai microfoni di Radio Crc.

