Sampdoria-Fiorentina, Caprari gol e rendimento, Chiesa un continuo pericolo

di Marco Callai

SAMPDORIA



Audero 7: incolpevole sul gol di Simeone, prodigioso su Pjaca al 33’, sempre attento e reattivo sulle conclusioni viola



Sala 4,5. Una sciagura, non a caso i maggiori pericoli arrivano dalla sua fascia di competenza coperta malissimo in fase di contenimento. Non solo lascia piena libertà d’azione a Biraghi ma, non contento, poco dopo la mezz’ora serve in orizzontale…

Edimilson. Per sua fortuna Audero si supera su Pjaca



Tonelli 6: è il faro della difesa, un punto di riferimento nella ripartenza delle azioni



Andersen 5,5: si lascia sfuggire Simeone sul gol, non appare sicuro in più di un’occasione



Murru 6: spinge a tratti ma quando lo fa opera bene. Fatica, invece, quando deve porre un freno alle accelerazioni di Chiesa



Barreto 6,5: lotta streanuemente con Gerson, suo il preciso suggerimento per il pareggio di Caprari



Ekdal 6: dopo un primo tempo sottotono, cresce e offre una prestazione confortante in cabina di regia



Linetty 5: perde il confronto con Veretout, gara anonima e senza l’abituale sostanza



(dal 10’ st Praet 6: esordio stagionale generoso)



Caprari 7: il gol del pari è un capolavoro di tecnica e precisione. E’ l’unico a creare difficoltà ai viola nel primo tempo, andando vicino al pari con una traversa colpita su punizione al 42’.



(24’ st Ramirez 6: non incide ma non è colpa sua visto che a quel punto la stanchezza ha già avvolto molti dei suoi compagni)



Quagliarella 6: gara di grande sacrificio, poco incisivo in attacco ma non si risparmia mai



Defrel 5,5: soffocato dalla marcatura viola, è pericoloso solo in avvio ma per il resto della partita è praticamente invisibile



All: Giampaolo 6: non si capisce perché non decida di toglier l’imbarazzante Sala ma fa bene a credere, dall’inizio, in Caprari e a inserire Praet



In panchina: Cabral, Belec, Vieira, Praet, Ramirez, Jankto, Colley, Bereszynski, Ferrari, Stijepovic, Rolando, Kownacki.







FIORENTINA



Dragowski 6: incolpevole sul gol di Caprari, per il resto ordinaria amministrazione



Milenkovic 6: meglio in fase offensiva che difensiva, nel finale chiama due volte all’opera Audero



Pezzella 6: lotta e ha quasi sempre la meglio con Quagliarella



Vitor Hugo 5,5: soffre molto nel primo quarto d’ora della ripresa



Biraghi 6,5: primo tempo da oscar, assist a Simeone compreso, poi il suo rendimento cala un po’



Gerson 5,5: opaco, sovrastato spesso e volentieri da Barreto



(24’ st Benassi 6: aiuta la sua squadra a ritrovare equilibrio anche se non è brillante come in altre occasioni)



Veretout 6,5: ordinato e preciso, è padrone del centrocampo e del confronto con Linetty



EdImilson 6: merita complessivamente la sufficienza per l’impegno e la tonicità anche se a volte si prende della pause



Chiesa 6,5: un pericolo costante per la retroguardia blucerchiata, punta e salta spesso l’avversario



Simeone 6,5: va a segno al terzo tentativo, si muove molto sul fronte offensivo e costringe Andersen a una serata di grande sofferenza



Pjaca 5,5: l’occasione per ricambiare la fiducia di Pioli arriva al 33’ ma Audero lo ipnotizza. Spreca un’altra favorevole chance.



(16’ st Mirallas 5,5 ha un’occasione ma la spreca, cerca ma non trova i giusti spunti)



All: Pioli 6: alla qualità espressa dalla sua squadra non corrisponde la gioia del risultato. Occasione persa



© RIPRODUZIONE RISERVATA