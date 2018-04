Sampdoria-Genoa, dalle 20.45 La Diretta

E' il derby di Genova a fare compagnia ai tifosi in questo sabato sera di campionato: a Marassi si affrontano infatti Sampdoria e Genoa, due squadre che stanno vivendo un momento di forma non del tutto positivo. I blucerchiati sono comunque ancora in corsa per un posto in Europa League, mentre il Genoa cerca la vittoria questa sera più per la soddisfazione di vincere il derby che per reali esigenze di classifica.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI:

SAMPDORIA (4-3-1-2): 2 Viviano; 24 Bereszynski, 26 Silvestre, 13 Ferrari, 29 Murru; 22 Praet, 34 Torreira, 16 Linetty; 9 Caprari; 27 Quagliarella, 91 Zapata. Allenatore: Marco Giampaolo.

GENOA (3-5-2): 1 Perin; 14 Biraschi, 2 Spolli, 87 Zukanovic; 32 Pereira, 30 Rigoni, 8 Bertolacci, 88 Hiljemark, 93 Laxalt; 19 Pandev, 10 Lapadula. Allenatore: Davide Ballardini.



Sono 69 in totale i derby della Lanterna giocati in Serie A e la Sampdoria figura in netto vantaggio nel bilancio delle vittorie sul Genoa, 27 contro 17; i pareggi sono ben 25. Nel derby dello scorso anno in casa dei blucerchiati finì 2 a 1 per la Samp grazie alle reti di Muriel e all'autogol di Izzo dopo il momentaneo pareggio rossoblù con Rigoni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA