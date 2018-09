Sampdoria, Giampaolo: «Cambieremo per cause di forza maggiore»

di Redazione Sport

La Sampdoria vuole continuare la marcia positiva dopo il successo sul Napoli e adesso arriva la prova di maturità in trasferta col Frosinone. E per la squadra di Marco Giampaolo si annuncia un autentico tour de force con sei partite in tre settimane: «Il detto 'squadra che vince non si cambià è un luogo comune: cambieremo qualcosa per causa di forza maggiore - ha detto oggi Giampaolo a Samp Tv -. Già il fatto di non avere Saponara mi obbliga a cambiare il trequartista, ma non sarà l'unico cambio». Giampaolo non convocherà Dennis Praet che ha provato a forzare questa settimana dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo dal 20 agosto: «Conto di reintegrarlo definitivamente all'inizio della prossima settimana». La sensazione è quella che possa giocare Gaston Ramirez come trequartista in appoggio a Fabio Quagliarella e Gregoire Defrel. A centrocampo invece possibile Albin Ekdal in cabina di regia affiancato da Egdar Barreto e Jakub Jankto. Un mini turnover considerato anche i diversi impegni ravvicinati, mentre la gara col Frosinone viene inquadrata così dal mister doriano: «Il Frosinone è una squadra che sa stare dentro la partita attraverso connotati di organizzazione, forza, di uno contro uno e spirito di squadra. Non dobbiamo concedergli campo aperto, non dobbiamo farla giocare su spazi lunghi. La squadra si è allenata bene, andiamo a Frosinone con una mentalità propositiva per cercare di vincere. Le partite sono tutte difficili ma la situazione ambientale non mi preoccupa».

