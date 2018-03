Sampdoria, Giampaolo: «Con il Chievo riscatto e risposte»

di Redazione Sport

«Abbiamo degli obblighi nei confronti della maglia della Sampdoria, non si possono accettare prestazioni che siano scontate o che la squadra fuori casa non riesca a vincere». Marco Giampaolo, tecnico blucerchiato, suona la carica in vista di una settimana importante per la squadra doriana nella corsa all'Europa League: domani il Chievo a Verona, martedì la gara a Bergamo con l'Atalanta e quindi sabato al Ferraris il derby col Genoa. La Sampdoria vuole il riscatto dopo i gol incassati prima della sosta tra Crotone in trasferta (4-1) e Inter in casa (5-0). In questo senso c'è grande voglia di rifarsi nell'ambiente della Sampdoria considerato che la squadra subito dopo il Chievo andrà in ritiro a Novarello per preparare il match con l'Atalanta. «La decisione è stata presa dai calciatori come un atto di responsabilità - ha detto Giampaolo -: c'era la necessità di stare assieme, mettere al centro di tutto la Sampdoria. È stato un segno di responsabilità, di attaccamento, il segno della volontà di fare qualcosa in più. Il fatto che il gruppo abbia deciso di stare insieme il giorno di Pasqua è un messaggio importante, di coesione». Giampaolo è categorico: «La squadra deve comunque dare delle risposte: a questo siamo obbligati». Ci sono buone notizie per Fabio Quagliarella che si è allenato questa mattina insieme al resto della squadra. Al suo fianco ci potrebbe essere Gianluca Caprari con un turno di riposo per il colombiano Duvan Zapata, un pò affaticato dopo gli impegni con la Nazionale. A centrocampo toccherà invece a Linetty, Torreira e Praet con Gaston Ramirez leggermente più avanti come trequartista. In difesa non è al meglio Bereszynki che non ha smaltito l'affaticamento muscolare: per evitare rischi a Verona giocherà quindi Sala sulla fascia destra difensiva. Giampaolo avverte: «Mi interessa ricevere dalla squadra una risposta. L'avversario è ostico, vuole salvarsi, si trova in una situazione difficile. E è un avversario forte visto che ha saputo fare risultato con grandi squadre come il Napoli»

