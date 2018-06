di Andrea Gionti

Si separano le strade, dopo undici anni (otto da dirigente e tre da direttore sportivo), di Stefano Vona e il SS Michele e Donato. Un’avventura che si chiude dopo una lunga esperienza contraddistinta da ottimi risultati e quest’anno la salvezza ottenuta con largo anticipo nel campionato di Promozione. «Grazie alla famiglia Rinaldi, che è il fulcro della società - ha commentato Vona - ma dopo anni anni era il momento di cambiare. Nel calcio le motivazioni devono essere al massimo e il San Michele resterà sempre nel mio cuore. Se arriverà qualche chiamata la valuterò con attenzione». Ora si tratta di conoscere il nome del nuovo ds che dovrà lavorare in sede di mercato per individuare i giocatori da inserire per la prossima stagione.

