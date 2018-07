di Andrea Gionti

Il San Michele e Donato non si iscriverà al prossimo campionato di Promozione. I rumors diventano reali anche dopo le prime notizie del mese di giugno quando ci fu prima la separazione con il ds Stefano Vona e la rottura poi con il tecnico ex Latina Fabio Facci. «Un divorzio consensuale dopo una stagione andata oltre le aspettative», dichiarò all’epoca Facci. I borghigiani puntano da sempre sulla crescita del settore giovanile e proprio da lì si alzerà il sipario lunedì 9 luglio con la presentazione ufficiale della società presieduta dal tandem Sandro Rinaldi-Dario Pietrosanti, al via quest’anno soltanto nei campionati giovanili a cominciare dalla juniores. Titoli importanti come quello dell'Elite e dei regionali: la prima novità riguarda Stefano Rossi che lascerà la panchina per assumere il ruolo di direttore tecnico. Alla juniores regionale si parla insistentemente di Pietro Capuccilli, che dopo l’avventura in Promozione con il Gaeta ripartirebbe da qui.

