di Andrea Gionti

L’8 giugno 2017 l’annuncio ufficiale sul suo arrivo sulla panchina del San Michele e Donato. A distanza di un solo anno è già finita l’avventura di Fabio Facci con il club pontino dopo l’ottimo sesto posto (52 punti) nel girone C di Promozione. Una separazione comunque consensuale, senza traumi. «Siamo andati al di sopra anche delle nostre aspettative. Con la società ci eravamo preso qualche tempo in più per decidere. C’è stata una chiacchierata amichevole visto il rapporto che ci lega. Un grazie alla famiglia Rinaldi che mi è stata sempre vicina. Ora mi guarderò intorno, alla ricerca di proposte concrete e pronto a mettermi di nuovo in campo con un programma ambizioso». Un Fabio Facci sereno che tramite il suo proficuo lavoro non avrà problemi nel trovare una collocazione in una nuova società. Intanto dopo di lui nelle ultime ore aveva lasciato dopo undici anni anche l’ormai ex direttore sportivo Stefano Vona.



