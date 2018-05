di Andrea Gionti

Brillante sesto posto nel girone C. Cinquantadue punti in 34 turni, 15 vittorie, 7 pareggi e 12 ko, 58 gol fatti (1.7 di media a partita) e 48 subìti (uno di media inglese) e una salvezza arrivata già in primavera. Il San Michele e Donato si è ben comportato in questo torneo di Promozione chiudendo davanti ai suoi tifosi con il 2-2 con la Dilettanti Falasche. «Un bilancio ragguardevole - osserva il tecnico Fabio Facci - anche perché avevamo una squadra molto giovane. Abbiamo avuto la fortuna di essere stati inseriti nel girone C, che per gioco e livello tecnico è superiore rispetto a quello D pontino-ciociaro». Spicca il bomber di Latina Stefano Cocuzzi, che ha chiuso sul gradino più basso del podio nella speciale classifica cannonieri firmando la bellezza di 23 gol e terminando alle spalle di Alessandro Simonetta de La Rustica (33) e di Yuri Fazi dell’Atletico Olevano (32). «Un giocatore che fa sempre la differenza – prosgue Facci – Fa parte di un gruppo che ha ben figurato. Ora spetta alla società decidere chi resta e chi andrà via, ma confido nel lavoro dei nostri dirigenti».

