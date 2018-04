Sant'Angelo Romano torna in corsa. Centanni: «Un filotto per i play off»

di Tiziano Pompili

Il recupero di campionato di giovedì, con la vittoria di misura sul campo della Maglianese e un bottino complessivo di 17 punti nelle ultime 8 gare, ha rimesso il Sant’Angelo Romano in corsa per la lotta al terzo posto. A decidere l’ultimo match prima della sosta pasquale è stata una sventola dai trenta metri di Diego Centanni, tornato a fare il ruolo di centrocampista dopo aver giocato pure da difensore esterno e centrale.



«Un successo prezioso e un bel gol, non posso che essere contento – dice l’ex giocatore del Villalba – Non era facile vincere su quel campo, ma lo abbiamo fatto con una partita intelligente». Centanni, nonostante l’impiego “lontano” dalla porta avversaria, ha raggiunto la doppia cifra. «Sto bene e sono felice di poter dare il mio contributo a questa squadra dove mi trovo indubbiamente bene». Quattro punti di distacco dal terzo posto (e dalla coppia formata da Fiano e Vicovaro), tre dalla Vigor Perconti quinta: così inizierà la volata del Sant’Angelo Romano verso il terzo posto.



«Ci crediamo e vogliamo giocarci le nostre carte: serviranno probabilmente 18 punti per sperare, anche se bruciano i due persi domenica scorsa in casa con la Luiss che ci ha riacciuffato sul 2-2 in pieno recupero. Inoltre abbiamo indubbiamente pagato qualcosa per l’episodio legato all’ex mister Lucani (dimessosi a metà ottobre dopo un burrascoso match a Montecelio), poi con mister Sbaffi abbiamo ripreso un buon ritmo e ora siamo in corsa. Avremo uno scontro diretto con la Vigor e cercheremo di fare il massimo, poi tireremo le somme».

© RIPRODUZIONE RISERVATA