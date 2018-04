Napoli, Sarri: «La nostra peggiore prestazione»

di Redazione Sport

«Se si pensa che la gara di oggi sia prodotto di quella di ieri sera, va bene tutto e il contrario di tutto. Difficile dire se ha influito o meno, a me interessa il campo». Così Maurizio Sarri, allenatore di un Napoli che con la sconfitta di Firenze ha probabilmente perso anche l’ultimo treno scudetto. «Ci siamo persi davanti alle difficoltà come non avevamo fatto durante la stagione. Dopo l’espulsione ci siamo persi dal punto di vista nervoso. Solitamente siamo bravi a reagire, quindi non ci si può arrabbiare più di tanto, anche se forse mi arrabbierò in allenamento martedi».



Merito va dato anche alla Fiorentina, capace di imporre i propri ritmi dal primo all’ultimo possesso. «Abbiamo trovato una squadra che ha fatto benissimo, una prestazione di altissimo livello. La gente non ha più fiducia nel calcio italiano? Bisogna pensare solo al campo senza secondi pensieri, io non voglio pensare a nient’altro», continua Sarri parlando di quanto accaduto in Inter-Juventus. «Nella vita tutto finisce, quindi prima o poi finirà anche quello che vediamo in Italia. Il rischio è perdere tanti appassionati che hanno la sfortuna di tifare squadre che sanno di non vincere mai. Impoverendo il sistema, si impoveriscono anche i più ricchi».



Ma Sarri non vuole saperne di dare colpe a fattori esterni. «Oggi abbiamo perso facendo una brutta prestazione, ho l’obbligo di parlare di questo senza andare oltre altrimenti sarebbe una polemica spicciola», continua il toscano. «Bisogna parlare della peggior prestazione dell’anno del Napoli, non è il momento di pensare ad altro. Ringraziamo i tifosi per quanto fatto oggi, ci scusiamo con loro ma ci capiranno, solitamente non facciamo questo tipo di gare. Ma non siamo una macchina e possiamo avere incidenti anche noi. Ora abbiamo l’obbligo di riscattare questa partita negativa. Cambi sbagliati? No, tornassi indietro farei lo stesso cambio dopo il rosso, era quasi obbligatorio essendo in dieci».



Le speranze di scudetto, però, si assottigliano. «Dobbiamo avere la testa alla prossima gara, perché il campionato è una conseguenza di partite, se prepariamo bene la prossima facciamo bene anche a livello di campionato. Vorrei una squadra con voglia di riscatto dopo questa brutta prestazione. Vincendo la prossima faremmo il record di punti che è comunque un obiettivo importante», ripete Sarri. «Mertens è in calo, ma una squadra fa una prestazione brutta come la nostra, parlare di un singolo è ingiusto e scorretto. Non ho visto tanti singoli che hanno fatto una buona prestazione. Oggi abbiamo perso di squadra. I festeggiamenti della scorsa settimana non credo abbiano influito sulla gara di oggi».

