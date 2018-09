Sassuolo, De Zerbi: «Contro la Juve a viso aperto»

L'ultima volta che il Sassuolo ha giocato contro la Juventus a Torino, il 4 febbraio, ne prese settel. Più in generale, da quando gli emiliani sono in A (cinque precedenti) sul campo dei bianconeri non hanno mai raccolto punti. Domani il Sassuolo arriva a questo appuntamento da secondo il classifica, con qualche speranza in più, alimentata dall'ottimo inizio di campionato che ha fruttato due vittorie e un pareggio. «Andiamo a Torino per cercare di fare punti e non con l'idea di non avere nulla da perdere - ha detto oggi l'allenatore Roberto De Zerbi -. Si affrontano due squadre con valori diversi: noi dobbiamo sperare in una giornata non brillante della Juve e fare ancora meglio di quanto prodotto finora. Sale sul pullman solo chi sogna di fare risultato». Il Sassuolo si presenterà nell'Allianz praticamente al completo: «Nella sosta abbiamo recuperato Magnanelli, Djuricic e Boga», ha precisato il tecnico. Sull'altra sponda riflettori puntati cu CR7, che punta a segnare il primo gol in campionato. «Ma la Juve non è solo Ronaldo - ha aggiunto De Zerbi -, è la squadra più forte tecnicamente, ma anche per mentalità. La Juve non prende sottogamba nessuno, a meno che non incappi in una giornata storta. Noi dovremo fare la partita perfetta. Sarà una prova di sofferenza, perché non si può pretendere di andare a Torino e comandare il gioco per 90'. Avrei sperato di affrontare la Juve più avanti, ci tocca adesso e sarà un esame per noi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA