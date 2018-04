Sassuolo, dg Carnevali: «Berardi? Decida cosa vuole fare da grande»

di Redazione Sport

Acque agitate in casa del Sassuolo, nonostante il pareggio di ieri sul campo del Milan. Intervistato da Radio Sportiva, il direttore generale del club neroverde Giovanni Carnevali dice che «è inutile nascondersi: Berardi non è più quello degli ultimi anni». Secondo il dirigente «tutto dipende da lui: in una stagione possono succedere tante cose come cambi di modulo e di allenatore, ma se Berardi vuole fare il giocatore di alto livello deve abituarsi a questo tipo di situazioni». Come far ritrovare al 'gioiellò del Sassuolo lo smalto perduto? «Deve cercare di trovare la sua dimensione e decidere cosa vuole fare - risponde Carnevali -: se vuole fare il salto di qualità non può aspettare tanto, altrimenti il treno passa». Lodi invece, da parte del dg, per un altro giocatore del Sassuolo. «Politano è un ragazzo eccezionale - dice Carnevali -, si è comportato da vero professionista ed è normale che abbia avuto un momento di appannamento dopo il mercato di gennaio, ma è stato davvero di pochi giorni. Sta facendo molto bene, ha ancora margini di miglioramento e non è detto che le porte di un grande club non gli si possano riaprire a giugno». Sulla stagione della squadra il dirigente spiega che «stiamo pagando il dopo Di Francesco: il nostro progetto era di cambiare il meno possibile, ma Bucchi ha avuto diverse difficoltà e ci è mancato qualcosa da parte di alcuni giocatori. Abbiamo dovuto portare avanti grandi problematiche per tutta la stagione». «Con Iachini siamo riusciti a fare bene - conclude il dg -, ma dopo la sosta siamo ricaduti nel letargo. Fortunatamente adesso ci stiamo riprendendo, ma sappiamo che dovremo lottare fino alla fine».

