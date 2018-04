Sassuolo-Fiorentina, dalle 18.00 La Diretta A Reggio Emilia tra salvezza e Europa league

Sassuolo e Fiorentina si sfidano al Mapei stadium di Reggio Emilia nella partita delle ore 18 del sabato: gli emiliani, grazie alla preziosa vittoria di Verona nella partita di mercoledì scorso, hanno messo 6 punti tra sé ed il terzultimo posto del Crotone, mentre la corsa all'Europa della Fiorentina ha subito un brusco stop al termine della rocambolesca partita del Franchi con la Lazio, persa con il punteggio di 3-4.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI:

SASSUOLO:

FIORENTINA:



Il Sassuolo, ancora fresco e giovane frequentatore della Serie A, ha giocato finora 4 volte al Mapei stadium con la Fiorentina e non ha mai vinto, raccogliendo 2 pareggi ed altrettante sconfitte, l'ultima delle quali nel campionato 2014/15 per 1-3 con reti di Salah e doppietta di Babacar - oggi in forze agli emiliani - per gli ospiti, e gol di Berardi per i padroni di casa. Da sottolineare che il Sassuolo non vince in casa dall1-0 sull'Inter del 23 dicembre scorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA