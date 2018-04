Sassuolo al fotofinish: in nove pareggia 1-1 con il Chievo

di Matteo Sorio

VERONA Il Chievo di oggi ha la qualità di Giaccherini. Il Sassuolo ha la tigna di una squadra che rimonta, e pareggia, in nove contro undici, e con un gol clamoroso di Cassata (il primo in A) da punizione involontariamente letale, quasi all'altezza della metà campo. L'uno a uno del Bentegodi dimostra quanto, per entrambe le squadre, il gioco della salvezza sia ancora una partita lunga e apertissima. Entrambe a quota 29, +5 sulla zona rossa. Ed entrambe rallentate da evidenti difetti. Il Chievo, come detto, ha soprattutto un punto d’appoggio su cui far leva, ossia il piede di Giaccherini, con tutta la qualità, esperienza e storia che c’è dentro. Nelle ultime sei partite, il n.17 arrivato a gennaio dal Napoli bolla due assist e due gol. Si può dire, del Chievo, che il 4-4-2 scelto da Maran per uscire da una crisi d’identità clamorosa – da dicembre a oggi 9 punti – sta ridando solidità al centrocampo e alla fase difensiva, ma con palla al piede rende i veronesi prevedibili poiché spesso appesi a due soluzioni, cioè il lancio lungo per le torri Inglese e Stepinski o la consegna della biglia a Giaccherini e Castro, che, con il trequartista Birsa fuori dall’undici titolare, partono esterni per accentrarsi essendo gli unici con la qualità nel piede per creare qualcosa. Il Sassuolo? Difficile pesare una partita condizionata dal rosso ad Adjapong dopo appena 28 minuti. Iachini aveva scelto ancora il 3-5-2 in favore del classico, storico 4-3-3 ereditato dalla gestione Di Francesco. Successo contro l’Udinese, due pari con Spal e Napoli, gli emiliani venivano da bella quella scia lì. Fuori Napolitano dall’inizio, a sorpresa, e tandem Berardi-Babacar in avanti. La musica, mutando interpreti, non cambia di molto: il Sassuolo continua a essere una squadra terribilmente sterile negli ultimi trenta metri, troppi pochi gol (con Cassata fanno 20) e se l’attacco fatica è un attimo pagare care le distrazioni difensive (grave, sulla rete di Giaccherini, quella di Lirola). Non era scontato, però, che i neroverdi durassero ben oltre il 90', dopo il secondo rosso di capitan Magnanelli nel finale: la punizione di Cassata consegna al Sassuolo il quarto risultato utile consecutivo e sentenzia che il Chievo è ancora ben lontano dall'uscire dai pasticci.



