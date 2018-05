Sassuolo-Roma, la via del mercato

di Alessandro Angeloni

C’era una volta Eusebio di Francesco e c’era una volta il Sassuolo, avversario di domani con cui chiudere in bellezza il campionato (in dubbio Alisson - «l’anno prossimo vogliamo un trofeo» - e Under). C’erano rapporti buoni tra i due club, che sono addirittura migliorati nel tempo. Scambi di calciatori, quindi di soldi. C’era, c’è ancora, forse ci sarà anche in futuro questo fil rouge. Il tracciato Reggio Emilia Roma (e ritorno) si gonfia di affari, possibili anche nel domani. La...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO