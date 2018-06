Sassuolo, Squinzi: «De Zerbi come Di Francesco. Cinesi non hanno visione di Moratti e Berlusconi»

di Valerio Cassetta

«Con De Zerbi speriamo di ripetere la storia recente che abbiamo fatto con Eusebio Di Francesco». E' questo l'augurio di Giorgio Squinzi, presidente del Sassuolo, per l'arrivo del nuovo allenatore, durante la cerimonia di consegna dei diplomi della XIII edizione del master SBS (Sport Business Strategies). Il numero uno neroverde, chiamato ad esprimersi sul legame con il territorio in cui lavora, ha dichiratato: “I proprietari cinesi non possono avere la stessa visione e attaccamento di alti uomini di sport come Moratti e Silvio Berlusconi, Viola o Sensi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA