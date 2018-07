Scacchetti. «Pomezia? Ora penso la Cynthia, meglio voltare pagina»

di Tiziano Pompili

E’ stato uno dei colpi messi a segno finora dalla nuova Cynthia. Gianmarco Scacchetti, attaccante classe 1988, andrà a comporre un reparto offensivo molto interessante che già conta su elementi del calibro di Alessandro Di Mario o dell’altro neo arrivato Luca Mucili. «Ho scelto il club di Genzano perché è stato il primo a contattarmi e perché, nonostante non si sia trovato subito un accordo, mi ha continuato a “pressare” per una positiva soluzione. Per motivi di lavorativi ho dovuto rinunciare a due proposte interessanti, ma la Cynthia ha avuto la mia priorità proprio per questa continua dimostrazione di stima sia da parte del direttore Finocchi sia da parte di mister Rughetti».



D’altronde Scacchetti conosce bene questo ambiente per averlo “quasi” vissuto qualche stagione fa. «Quando ero alla Diana Nemi ricordo il fascino del Comunale gremito (ora rinominato stadio Abbatini). Qui tra l’altro ho ritrovato qualche dirigente di quella Diana Nemi e spero di dare il mio contributo. Promesse? Non ne ho mai fatte, ma assicuro a tutti i tifosi della Cynthia che metterò massimo impegno in questa avventura». Pochi giorni prima dell’ufficialità del suo approdo a Genzano, mister Rughetti aveva dichiarato al sito del Messaggero che la Cynthia era alla ricerca di un giocatore di talento, in grado di spaccare le partite e di giocare in mezzo alle linee. Una descrizione che somiglia molto all’identikit tecnico di Scacchetti.



«Non ho mai temuto la concorrenza, né tantomeno di prendermi delle responsabilità: sono pronto» esclama l’ex attaccante dell’Albalonga che invece taglia corto il discorso sulla sua ex squadra, il Pomezia. «Ho poca voglia di parlare della stagione che mi sono messo alle spalle. Posso dire solo di aver giocato poco rispetto a quanto fatto abitualmente nella mia carriera, nonostante questo sono riuscito a segnare 12 reti. Ma ora preferisco guardare avanti e pensare a questa mia nuova avventura con la Cynthia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA