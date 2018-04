Scontri Liverpool, gli ultrà romanisti restano in Inghilterra: saranno processati

di Gianluca Lengua

Filippo Lombardi e Daniele Sciusco sono stati tenuti in custodia dalla polizia di Merseyside per comparire questa mattina in tribunale davanti alla South Sefton Magistrates Court. I due romani accusati dalle forze dell’ordine di aver ferito alla testa Sean Cox poco prima della gara contro il Liverpool, rimarranno in Inghilterra in attesa del processo che avverrà questa mattina. Lombardi, 20 anni, è accusato gravi lesioni personali e violenti disordini, mentre su Sciusco, 29 anni, c’è solo l’accusa di violenti disordini. Il tifoso Reds è in coma con gravi danni celebrali, lotta tra la vita e la morte e questa notte ha subito una lunga operazione presso il Walton Neurological Center per drenare il sangue al cervello.

