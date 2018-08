di Andrea Gionti

Scoppiettante 4-4 nell’amichevole domenicale fra Terracina e Latina Sermoneta. Al “Domenico Colavolpe”, la casa dei tigrotti, ad una sola settimana dall’esordio in campionato si sono intraviste trame interessanti di gioco anche se i due allenatori Reggio e Pelucchini hanno poi operato nella ripresa la classica girandola di cambi. Nei primi 29’ uno-due micidiale dei padroni di casa con il tandem Della Fornace-Rossato, ma è veemente la reazione dei nerazzurri latinensi con Aquilani e Spirito in gol a fine primo tempo. Al quarto d’ora della ripresa il Sermoneta passa a condurre con Marchetti, ma il centrocampista Pisacane con una doppietta ribalta tutta la situazione. Finita? No, perché gli ospiti ancora con il guizzante attaccante ex Triestina Aquilani realizzano il definitivo 4-4 al terzo minuto di recupero. Intanto, prima del debutto del 2 settembre in casa contro il Morolo, il Sermoneta giocherà l’ultimo test mercoledì alle 18 sul campo della Findus Cisterna contro il Cos Latina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA