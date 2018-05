Scudieri, prima del possibile addio vuole l'SFF Atletico in finale playoff

di Paolo Baldi

L'Atletico è pronto per il rush finale. Domenica a Fregene si gioca il primo turno dei play-off e la squadra biancorossa dovrà fare i conti con il Trastevere. «Noi ci teniamo ad arrivare fino in fondo - dice il tecnico Scudieri - I romani sono una bella squadra; in pratica è una delle quattro laziali più forti del girone e credo che questo sia motivo di vanto per tutti essere entrati in questa quaterna. Ci confronteremo con un avversario che sa il fatto suo ed ha già maturato l'esperienza dei play-off lo scorso anno arrivando in finale, dunque sono esperti. Noi oltre alla determinazione e l'impegno, la caparbietà e il gioco, proveremo a superali con l'entusiamo che abbiamo per aver raggiunto alla prima stagione un bel risultato».

Sul suo futuro Scudieri resta abbottonato. «Ne devo parlare con il presidente - precisa - poichè prima c'è l'Atletico, anche per una questione di correttezza. Se non ci saranno i presupposti per andare avanti allora potrei valutare altre soluzioni». Le soluzioni a quanto sembra sono pronte: una società pugliese e una Toscana lo hanno inserito nella lista dei papabili per la panchina. «Non so nulla - conclude soridendo il tecnico biancorosso - ma non posso nascondere di essere contento per questi interessamenti».

