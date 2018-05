di Ugo Baldi

Sta per iniziare l’occupazione delle panchine. Su quella della Flaminia Civita Castellana in serie D dovrebbe accomodarsi Marco Schenardi, che incontrerà nelle prossime ore i dirigenti della società civitonica per trovare un accordo. L’ex giocatore di Brescia, Vicenza, Ternana e Bologna, guiderà la formazione rossoblù con novanta probabilità su cento nel prossimo campionato di serie D. Schenardi ha iniziato la carriera da tecnico sulla panchina della Narnese nel 2003, poi ha allenato Sansepolcro, Deruta, Sporting Terni e Voluntas Spoleto e Giulianova.



Dal viterbese al litorale romano. Dopo i contatti avuti con altre società (Unipomezia e non solo) entro venerdì Raffaele Scudieri dovrebbe ufficializzare la conferma, insieme al disse Claudio Carelli, alla guida dell’Atletico. «Ho dato la mia disponibilità al presidente Ciaccia, nei prossimi giorni pianificheremo i programmi», spiega il diesse. L'Atletico potrebbe lasciare Fregene e traslocare ad Aranova, dove c'è tanta voglia di grande calcio.



Dopo la mancata intesa con Scudieri, all’Unipomezia la panchina è stata comunque riassegnata. entro il fine settimana dovrebbe arrivare l'annuncio del "matrimonio" con Enrico Baiocco. Il presidente Valle sta lavorando su più ipotesi, ma quella del tecnico di Roviano, già apprezzato in precedenza sulle panchine di Pisoniano, Lupa Frascati, Colleferro e Città di Ciampino sembra quella che potrebbe andare in porto.

Alla Monti Cimini, retrocessa in Promozione si riparte dal nuovo allenatore e del direttore sportivo, che saranno rispettivamente coperti da Andrea Camillucci e Giovanni Salerno.

