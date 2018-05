Sean Cox, migliorano le condizioni del tifoso del Liverpool ferito. Klopp: «Roma, grande gesto»

di Enrico Chillè

Un cauto ottimismo, da parte dei medici, sulle condizioni di salute di Sean Cox, il tifoso del Liverpool rimasto gravemente ferito e ricoverato in coma indotto dopo gli scontri della scorsa settimana a Anfield, prima della semifinale d'andata tra i Reds e la Roma. Intanto il tecnico degli inglesi, Jürgen Klopp, ha fatto sapere di apprezzare molto il gesto della Roma, che ieri a Trigoria si è allenata con la scritta 'Forza Sean' sulla maglia.



Roma-Liverpool: giallorossi a Trigoria con maglia Forza Sean​







Il tifoso irlandese del Liverpool ha riportato dei danni cerebrali che potrebbero essere permanenti, ma per valutarli sarà necessario attendere che si risvegli. Sean Cox è stato infatti ricoverato in stato di coma indotto per consentirgli di riprendersi dalle gravi ferite riportate, ma è ancora presto per considerarlo fuori pericolo. La moglie Martina, intanto, continua ad assisterlo giorno e notte nella struttura del Walton Neurological Centre, dove è ricoverato, mentre per sostenere le spese mediche sono state lanciate alcune raccolte fondi che hanno fruttato oltre 50mila sterline (quasi 60mila euro).



Pallotta: «Pochi imbecilli rovinano l'immagine di Roma»



Ieri pomeriggio, alla vigilia della sfida di ritorno di questa sera, in cui la Roma è chiamata a ripetere un'impresa decisamente improbabile per il passaggio del turno, è stato anche il momento per le consuete conferenze stampa di allenatori e giocatori. Il tedesco Jürgen Klopp, tecnico dei Reds, ha parlato anche di Sean Cox: «Si è parlato molto di lui, dobbiamo stare vicini alla famiglia ma soprattutto dobbiamo capire tutti, da una parte e dall'altra, che si tratta di una partita di calcio, certe situazioni non dovrebbero mai verificarsi. La Roma si è allenata con una scritta sulla maglia dedicata a Sean? Lo trovo un grandissimo gesto, che fa onore al club, così come la decisione di omaggiare, la settimana scorsa, la memoria delle 96 vittime della strage di Hillsborough».



Nela: «La polizia inglese si prenda le sue responsabilità»

