Semprevisa, rush finale a rischio «I giocatori si vogliono fermare»

E’ un’altra annata sofferta per la Semprevisa. Dopo i (consueti) dubbi sull’iscrizione di inizio stagione, la storica società di Carpineto ha vissuto una stagione tra (pochi) alti e (tanti) bassi nel girone C di Promozione. La situazione della squadra, affidata da poco più di un mese al rientrante Fabrizio Liberti (terzo allenatore dell’anno dopo Conti e Forti), è molto complicata: penultimo posto, ma ad appena un punto dal Podgora terzultimo e quindi dai play out.



Ad appesantire la volata finale è arrivato un forte contrasto interno scoppiato nelle ultime ore: dopo gli addii nei giorni scorsi di Ferretti, Scerrati e Fraghi, la società ha pubblicato sulla pagina ufficiale di Facebook una comunicazione in cui si “prende atto” della presa di posizione del resto dello spogliatoio, deciso «a non prendere parte agli allenamenti nei giorni a venire. Per questi discorsi irresponsabili e irrispettosi verso una comunità che mai si è tirata indietro per la Visa anche a livello economico nonostante i risultati e non volti alla salvezza di una maglia storica come quella biancoverde, la società si dissocia e rimane indignata, riflettendo così sul da farsi per le prossime sei partite e non escludendo una ritirata per mancanza di numero di giocatori».



Un concetto che il ds Tomas Briganti spiega anche attraverso «l’assenza di una formazione Juniores che non ci permette di poter assicurare la nostra presenza nelle ultime sei partite. Siamo arrabbiati e delusi per questi comportamenti anche perché venerdì scorso avevamo fornito delucidazioni» sul discorso dei rimborsi. «Aspettiamo di capire se i giocatori resteranno fermi sulle loro posizioni anche nei prossimi giorni, ma era giusto far conoscere a tutto l’ambiente quale fosse la situazione della Semprevisa» conclude Briganti.

