Serbia, Stankovic probabile nuovo ministro dello sport

di Redazione Sport

L'ex calciatore Dejan Stankovic, già colonna della nazionale di calcio serba e del centrocampo interista, potrebbe diventare a breve il nuovo ministro dello sport in Serbia. A riferirlo è il quotidiano belgradese Srpski Telegraf, secondo il quale la nomina potrebbe avvenire nell'ambito dell'atteso rimpasto del governo guidato dalla premier Ana Brnabic. Per il giornale, la scelta sarebbe caduta su Stankovic non solo per la sua brillante carriera sportiva da calciatore, ma anche per la generale stima e considerazione di cui gode nel Paese e per i buoni risultati fatti registrare fuori dal campo. Stankovic è attualmente consigliere del presidente dell'Uefa Aleksandr Ceferin. Il dicastero dello Sport è fra quelli che, secondo i media di Belgrado, potrebbero essere interessati dal previsto rimpasto. L'attuale ministro, Vanja Udovicic, è a sua volta un ex campione di pallanuoto che - al pari di Stankovic per il calcio - ha giocato in passato oltre che nella nazionale serba di pallanuoto anche nel campionato italiano.

