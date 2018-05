Serie A, anticipi e posticipi dell'ultima giornata: Lazio-Inter alle 20.45. La Juve può anticipare

Lazio-Inter in serale, alle 20.45, in contemporanea con Sassuolo-Roma. E la Juventus in casa con il Verona alle 18, sempre che la matematica certezza dello scudetto non arrivi questa domenica, e allora anticiperebbe al giorno prima: la Lega di Serie A ha ufficializzato gli orari della 38esima e ultima giornata di Serie A.



Ecco il calendario

Sabato 19 maggio

ore 20.45 Genoa-Torino

Domenica 20 maggio

ore 18 Cagliari-Atalanta

ore 18 Chievo-Benevento

ore 18 Juventus-Verona (sabato 19 alle ore 15, in caso di scudetto già assegnato)

ore 18 Milan-Fiorentina

ore 18 Napoli-Crotone

ore 18 Spal-Sampdoria

ore 18 Udinese-Bologna

ore 20.45 Lazio-Inter

ore 20.45 Sassuolo-Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA