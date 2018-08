Serie A, attaccanti in evidenza? E' tutta colpa di Cristiano Ronaldo

di Mimmo Ferretti

C'è chi dice che è tutta colpa (o merito?) di Cristiano Ronaldo. Cioè, siccome sul campionato italiano aleggia il fantasma (del gol) del portoghese, i suoi colleghi attaccanti si sono subito adoperati per non apparire meno bravi di lui. Ecco spiegati, dicono, i gol da cineteca di Edin Dzeko e di Ciro Immobile, autentici mattatori della prima giornata della Serie A. Senza dimenticare l'acuto di Roberto Inglese (Parma) e di Lorenzo Insigne, con quella perla che ha regalato la vittoria al Napoli contro la Lazio. Va detto, però, che giocatori come Dzeko e Immobile conoscono alla perfezione l'arte del gol, non sono tipi da una botta e via ma da sempre danno dispiaceri ai portieri avversari. Lecito pensare, insomma, che per loro l'Effetto Ronaldo abbia inciso poco. Però, il dubbio ce lo teniamo. E pensare che CR7 non ha segnato, sabato contro il Chievo. I suoi colleghi attaccanti, però, si sono portati avanti con il lavoro, tanto per non sbagliarsi. Straordinaria e pesantissima la rete di Dzeko a Torino; non meno bella quella di Immobile contro il Napoli, ma inutile ai fini del risultato finale. L'esatto contrario di quanto prodotto all'Olimpico dal napoletano Lorenzinho. Ha steccato Mauro Icardi, e con lui l'Inter tutta; si è rivisto Arkadiusz Milik nel tabellino dei marcatori; non ha tradito le attese Francesco Caputo, trascinatore dell'Empoli lo scorso anno in Serie B. Gonzalo Higuain è stato dolorosamente costretto a restare a guardare, alla pari dei suoi colleghi genovesi e viola. Ci proveranno alla prima occasione, questo è sicuro. Così come ci ha provato, riuscendoci, Jasmin Kurtic, sloveno della Spal, che ha firmato nel derby esterno contro il Bologna il gol della vita.

