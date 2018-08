Serie A, come vedere il calcio in tv: ecco la guida

di Benedetto Saccà

Le partite della Serie A si vedranno su Sky e su Dazn.Sky trasmetterà gli anticipi del sabato delle ore15 e delle18; due sfide la domenica alle15, una alle 18,una alle 20.30; e la gara del lunedì alle 20.30. Dazn, invece, manderà in onda in esclusiva l’anticipo delle 20.30 del sabato, la partita della domenica alle 12.30 e una delle15. Per cui sette gare andranno in onda su SkyCalcio – su Sky Sport sarà trasmessa una partita per turno – mentre le restanti tre sfide della giornata sarannodiffuse solo da Dazn. Champions ed EuropaLeague si vedranno soltanto su Sky. Quanto al calcio estero, Premier e Bundesliga andranno su Sky; Liga e Ligue1 su Dazn.



Cosa bisognerà fare per seguire tutta la Serie A?

Per vedere tutta la SerieA bisognerà avere sia Sky sia Dazn. È necessario sapere però che Dazn si vedrà soltanto attraverso internet: tablet,smartphone o Smart tv che sia. Non tramite la parabola, per capirsi. Dunque ci si registra sul sito e si guardano le tre partite non trasmesse Sky. Tuttavia chi ha una bbonamento a Sky potrà vedere le tre gare di Dazn acquistandole sul sito di Sky nella propria area riservata.Va detto comunque che in questo modo le partite si potranno vedere soltanto su smartphone, tablet o computer. Se invece un abbonato Sky vorrà vedere le tre gare di Dazn sul proprio televisore, dovrà avere SkyQ o una SmartTv: e, quindi, scaricare l’app di Dazn.



Quanto costerà avere tutto il torneo?

Se un abbonato a Sky vorrà vedere tramite lo smartphone, il tablet o il computer le tre partite per turno trasmesse da Dazn dovrà acquistare i “Ticket Dazn” sul sito di Sky o presso il Servizio clienti Sky. I Ticket Dazn saranno disponibili in tre formati: mensile peruncosto di 7,99 euro, trimestrale a 21,99 euro o stagionale (nove mesi) a 59,99 euro.Non si potranno acquistare partite singole. Se invece l’abbonato a Sky vorrà vedere sul televisore le partite di Dazn – tra le quali le gare del sabato sera come Lazio-Napoli del 18 e Juventus-Roma del 22 dicembre – dovrà munirsi di una Smart tv o abbonarsi a SkyQ(minimo 99 euro). E, a quel punto, acquistare i Ticket Dazn.



Cosa vedrà chi non ha internet né la Smart tv?

L'abbonato a Sky che non ha SkyQ, nè la Smart Tv, nè insomma il televisore collegato alla rete internet semplicemente non potrà vedere sul proprio apparecchio le tre partite settimanali proposte da Dazn. Potrà guardarle in diretta soltanto sui dispositivi come il computer, il tablet, lo smartphone e le console di gioco, sempre acquistando i Ticket Dazn sul sito di Sky, sulla AppFaiDaTe, presso i punti vendita Sky o presso il Servizio Clienti di Sky. Vale la pena di aggiungere che l’offerta riservata ai clienti Sky per Dazn sarà disponibile a partire dai prossimi giorni.



Quale sarà l’offerta del digitale?

Mediaset non farà vedere nessuna partita in diretta. I clienti Premium Calcio potranno però accedere agli eventi sportivi della piattaforma Dazn. Pagando 19,90 euro al mese, troveranno compreso nel proprio abbonamento anche Dazn. Come detto, Dazn offrirà in esclusiva le tre partite della SerieAper ogni turno settimanale di campionato, tra cui l’anticipo del sabato sera e gli highlights di tutte le partite Serie B. Grazie a Eurosport, infine, Mediaset farà vedere il ciclismo con il Tour de France e la Vuelta di Spagna, il calcio americano con la Major League Soccer, gliUSOpen di tennis e il mondiale di Superbike.









