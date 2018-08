Serie A, fascia personalizzata: nessuna sanzione per De Rossi e Gomez

di Redazione Sport

Nessuna sanzione per Daniele De Rossi e Alejandro Gomez, capitani rispettivamente di Roma e Atalanta, per la fasce personalizzate indossate nella prima giornata del campionato di serie A. Il giudice sportivo non ha preso provvedimenti nei confronti dei due giocatori, nonostante la decisione della Lega A di far indossare a partire da questa stagione un'unica fascia omologata con la scritta 'Capitanò.

