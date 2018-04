Sampdoria, Ferrero difende gli arbitri: «Sono il nostro fiore all'occhiello»

di Redazione Sport

«Ho appreso con sgomento, incredulità, rabbia e timore delle minacce ai vertici degli arbitri italiani, Nicchi e Rizzoli. Loro e tutti i direttori di gara, dagli internazionali a quelli che tengono in vita il calcio nei campetti di provincia, hanno la mia più sincera solidarietà». Massimo Ferrero presidente della Sampdoria al telefono con l'Ansa si schiera senza se e senza ma con gli arbitri italiani, spesso nel vortice delle polemiche e da qualche giorno addirittura oggetto di minacce di morte. «Ho sempre detto che non c'è calcio senza arbitri, ma com'è possibile che siamo arrivati a questa situazione? Siamo l'Italia degli anni '70 nella quale avevi paura di aprire anche la casella della posta? Ha fatto bene Nicchi -dice Ferrero- a denunciare, a guardarli negli occhi quelli che minacciano il sistema. Il calcio italiano ai Mondiali sarà rappresentato solo dai nostri arbitri: sono il nostro fiore all'occhiello, un loro rappresentante merita a prescindere di dirigere un'altra finale e noi dobbiamo sostenerli, non intimorirli o contestarli. L'arbitro è un giudice, porta in campo una vocazione, può sbagliare, perché sbagliare è umano, ma non può subire minacce di questo genere. Il terrorismo psicologico -conclude Ferrero- ha portato il nostro Paese allo sbando, sosteniamo e aiutiamo il nostro fiore all'occhiello calcistico. Senza paura e con grande coraggio uniti si vince».

