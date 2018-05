Serie A, giudice sportivo: gli squalificati, c'è anche Gasperini, due turni a Zukanovic

Le decisione del Giudice sportivo dopo l'ultima giornata di serie A, Un giocatore squalificato per due turni, Ervin Zukanovic del Genoa, ed otto per uno solo. GLi altri fermati: Mohamed Fofana (Udinese), Goran Pandev (Genoa), Mattia Bani (Chievo), Guillermo Cuadrado (Juventus), Federico Peluso (Sassuolo), Ivan Radovanovic (Chievo), Luiz Felipe Ramos(Lazio) e Francesco Vicari (Spal). Tra gli allenatori, il giudice sportivo ha squalificato per una giornata il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gaseprini che dovrà anche pagare una ammenda di 10.000 «per avere, al termine della gara, nel recinto di gioco, rivolto ad un assistente espressioni gravemente offensive nei confronti del VAR; recidivo».

