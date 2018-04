Serie A, i limiti del Napoli al di là dell'aiutino piovuto a San Siro

di Gianfranco Teotino

#Finoallafine è un motto juventino. Il Napoli pensava di averlo fatto suo otto giorni fa, con quel gol all'ultimo respiro nello Stadium degli imbattibili. Invece no. E' bastata una settimana alla Signora dei campionati per riappropriarsene. Con il solito aiutino? Il dibattito è aperto. L'unico favore indiscutibilmente ricevuto è stata la mancata espulsione di Pjanic: ma si era sull'1-1 e nessuno può dire come si sarebbe sviluppata la partita in dieci contro dieci, anche perché, all'inizio, in parità numerica, la squadra di Allegri aveva dominato. E così quel campionato che una decina di giorni fa, durante il turno infrasettimanale, sembrava saldamente in mano alla Juventus e che sabato sera a San Siro, a cinque minuti dalla fine, sembrava aver preso la strada di Napoli, stavolta pare proprio essersi chiuso: alla Juventus basterà vincere le due gare interne con Bologna e Verona per avere la certezza del settimo scudetto consecutivo, la sfida in casa della Roma perde la sua drammaticità.

