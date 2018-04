Serie A, il buon esempio del Benevento felice e retrocesso

di Gianfranco Teotino

Il buon esempio l'ha dato il Benevento, che ha subito la beffa della retrocessione aritmetica proprio nella giornata in cui ha conquistato la sua prima storica vittoria in trasferta in Serie A, e non in uno stadio qualsiasi, ma a San Siro, e contro una grande (o ex grande, fate voi) come il Milan. Da barzelletta a orgoglio d'Italia, la parabola delle Streghe ha seguito un po' la stessa traiettoria di tutto il campionato: inizialmente il più squilibrato e poi il più combattuto d'Europa. Merito del mercato di gennaio per quanto riguarda la squadra di De Zerbi e di una crescente voglia di calcio calcio giocato, se possibile ben giocato per il resto delle contendenti, dalla testa alla coda. Benevento a parte, in particolare la battaglia per evitare la retrocessione è più aperta che mai. Sembrava limitata, ad autunno inoltrato, soltanto a tre-quattro squadre: Verona, Spal, Crotone, era messo male il Genoa, pur con un organico superiore.

