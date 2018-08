Serie A, il mercato sottospra: quando le "piccole" sognano in grande

di Eleonora Trotta

Sarà per l'effetto CR7. O semplicemente per la voglia di stupire, anche non ai primissimi livelli. Sta di fatto che pure l'altra Serie A ha deciso di presentarsi ai nastri di partenza con volti prestigiosi. Eccoli: Joel Campbell (Frosinone), Gervinho (Parma), Marlon e Boateng (Sassuolo), Johan Djourou (Spal). Il Parma è il club che ha stupito di più, ingaggiando per i prossimi tre anni l'ex attaccante della Roma. L'operazione è stata lampo, è bastata una chiacchierata tra i ducali e l'ivoriano per arrivare all'accordo e alle firme, una volta ottenuta la rescissione tra il giocatore e l'Hebei. Del resto, Gervinho voleva fuggire dalla Cina. Non sopportava più lo smog della sua ex città, tanto che sfruttava ogni momento di pausa per recarsi a Parigi e riabbracciare gli amici. Dopo due anni e mezzo lontani dal calcio europeo, ma con un conto in banca stellare, è pronto così a rimettersi in gioco in Italia. Nuova avventura pure per Joel Campbell, attaccante costaricano del Frosinone. Il presidente Maurizio Stirpe aveva voglia di far sognare i tifosi con un bomber internazionale. E così, fallito il tentativo per Lucas Perez, ha dirottato le proprie attenzioni sulla punta classe '92.

