Serie A, lo strapotere della Juventus e la schizofrenia delle rivali

di Massimo Caputi

Dopo tre giornate, eccoci al primo stop per gli impegni della Nazionale. Ormai l’avvio del campionato va presocome un succoso antipasto della stagione, giusto per capire l’aria che tira. Solo che i primi 270’ minuti rappresentano un fardello considerevole che, nel bene e nel male, le squadre si ritroveranno alla ripresa.Ne sanno qualcosa Roma, Inter, Milan e Lazio, che, a vario titolo, sono già finite sotto la lente della critica, e ora, dopo la pesante sconfitta di Genova, toccherà anche al Napoli di Ancelotti. Risultati e prestazioni hanno dato indicazioni e spunti degni di nota, non tali però da consegnare assolute certezze. Semmaileciti dubbi che, con il passare delle giornate, avranno risposte più esaurienti. In questo periodo della stagione sono troppe le variabili per avereun quadro definitivo: dall’inserimento dei nuovi calciatori al calendario, dalla diversa condizione fisica alle poche certezze degli allenatori. Immunea tutto c’è un’unica squadra: la Juventus.È praticamente iscritta ad un altro torneo, può perderlo soltanto lei: c’è soltanto la Juventus. Alle prese con il problema (problema?) dell’inserimento di Ronaldo, si può permettere qualsiasi esperimento, non le serve giocare bene, vince e basta. Per tutte le altre siamo ai lavori in corso. I successi e le prestazioni d iHiguain e Nainggolan hanno riportato un apparente sereno in casa di Milan ed Inter,cosi come nella Lazio dopo la vittoria sul Frosinone e un calendario non amico. Il pìù in difficoltà è Di Francesco: il mercato, pur consegnandogli tante soluzioni, ha portato un’autentica rivoluzione,di cui è inevitabile pagarne lo scotto. Alcuni esperimenti tattici sono falliti e in attesa di tempi migliori e di ritrovare la forma adeguata, sarà meglio recuperare lo spirito di squadra e ripartire dal gioco che calciatori e tecnico conoscono di più.

