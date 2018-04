Serie A, Malagò: «Partite in contemporanea? Ok se d'accordo le tv»

di Redazione Sport

«Juve-Napoli? Finalmente abbiamo il campionato più attraente e thrilling del mondo, è coinvolta tutta la Serie A e questa è una nota di merito. Penso che tutta Europa ce lo invidia». Così il presidente del Coni e commissario della Lega di A, Giovanni Malagò, commentando la giornata di campionato che ha visto il Napoli vincere in casa della Juventus riaprendo la lotta scudetto. «Il Napoli aveva un risultato solo - l'analisi di Malagò a margine dell'incontro gli arbitri in scena a Palazzo H - il calcio è questo: il campionato è molto divertente». Anche secondo il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, l'impresa dei partenopei rappresenta «il bello del campionato, domenica ci sono stati verdetti su tutti i campi, è stata una giornata bellissima».



«Giocare le ultime gare in contemporanea? Sarebbe giusto, ma se le squadre hanno stabilito determinate regole a inizio stagione e quelle regole sono state accettate con le tv, che sono la loro massima fonte di introito, poi non è corretto cambiare in corsa. Non ho nulla in contrario, ma le parti d'accordo per correttezza devono essere due».Lo ha detto il presidente del Coni e commissario della Lega di A, Giovanni Malagò in vista delle ultime 4 partite di campionato con titoli e obiettivi ancora tutti da assegnare. Sull'argomento è intervenuto anche il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, secondo il quale «questo è un discorso da affrontare in Lega - ha specificato ai microfoni Rai - sarebbe giusto anche perché è stato tormentone per tutta la stagione. Alla fine però il calcio si gioca sul campo e al di là della contemporaneità si deve dare tutto in campo fino in fondo».

