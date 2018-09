Serie A, Miccichè: «Sul Var parlerò con Nicchi, serve il pieno uso. Basilare la riforma della giustizia sportiva»

di Redazione Sport

«Sono iperfavorevole alla Var, trovo sbagliato che non se ne faccia pieno uso. Ne parlerò anche con Nicchi (il presidente dell'Aia, ndr). Confido che come tutte le novità si formi una attitudine ad utilizzarla al meglio, nove volte su dieci»: lo ha dett il presidente della Lega di serie A, Gaetano Miccichè , a Radio Rai-Gr Parlamento, dopo le forti proteste del Torino ieri a Udine. «La Var è uno strumento straordinario - ha aggiunto - vantaggioso per la trasparenza dei risultati e per gli spalti. Porta decisioni accettate da tutti».



«Giovedì c'è un incontro con tutte le leghe e discuteremo anche delle riforme basilari per il nostro movimento. Quella della giustizia sportiva è certamente la principale per evitare ridicole contraddizioni»: lo ha detto al Gr Parlamento il presidente della lega di serie A, Gaetano Miccichè. «Non si può arrivare quasi ad ottobre e non sapere un torneo a quante squadre è - ha aggiunto - La Lega di serie A farà di tutto per risolvere questa incongruità». Parlando delle imminenti elezioni per la presidenza della Figc, Miccichè ha sottolineato che «il peso della Lega di serie A rispetto alle altre componenti è irrisorio, il 12 per cento. Non ho preclusioni sui nomi - ha evidenziato - Mi auguro che giovedì ci sia un confronto su un modello di gestione chiara e trasparente. Se ci sarà la svolta? Spero sia un momento di partenza, anche perché i tempi sono brevi». Il numero uno della Lega di serie A ha poi parlato dell'interesse del campionato italiano all'estero ma si è detto «scettico» riguardo alla possibilità di far giocare partite del campionato oltreconfine. «Va preservato l'interesse dei tifosi - ha sottolineato - spostare le partite di cartello in giro per il mondo mi sembra prematuro. La Supercoppa e le coppe europee sono più che bastevoli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA