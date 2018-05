Serie A, stadi svuotati: una logica inaccetabile

di Antonello Valentini

Un calcio senza pubblico, tutti abbracciati a mamma-tv, un bel prodotto confezionato e infiocchettato per la gioia di sponsor e produttori, con riprese sempre più sofisticate e tecnologia sempre più esasperata. E' solo una provocazione ovviamente, ma c'è poco da ridere se il vento non cambia e prevalgono solo gli interessi di bilancio. Aggrappato come in tutta Europa alla cassaforte dei diritti tv, anche il calcio italiano rischia di consegnarsi mani e piedi alla logica - triste e inaccettabile - di uno spettacolo dove il pubblico è un pezzo della coreografia, anzi se non c'è tanto meglio, si risparmia. Perché il pubblico è considerato ormai un costo, certamente un cliente impegnativo e poco redditizio: nel bilancio di una società, gli incassi da botteghino incidono intorno al 10/12 % a fronte delle spese per biglietteria, sicurezza, steward e ai rischi di multe e ammende per i comportamenti di certe tifoserie. Saturato dalle parole, più che alla qualità dello spettacolo si pensa alla sceneggiatura della partita, avverte un esperto come Pippo Russo che insegna Sociologia e ha presentato alla Sapienza l'ultimo lavoro sul Calcio in tv. Per merito soprattutto di Inter, Milan e Napoli, quest'anno gli spettatori complessivi in Serie A sono leggermente aumentati, ma secondo l'ultimo rapporto dell'organismo che riunisce le Leghe europee (EPFL), siamo settimi nella graduatoria di riempimento degli stadi, surclassati da Inghilterra e Germania, ma dietro anche a Norvegia, Scozia e Belgio. E i nostri impianti, con un età media di 64 anni, non aiutano. A proposito di sceneggiatura a beneficio delle tv, in Spagna i club della Liga sono vincolati a garantire il 75% di riempimento del proprio stadio nei 3 settori (tribune centrali e laterali) ripresi dalle telecamere. La prima multa è toccata al Celta Vigo per i vuoti depressivi che danneggiano l'immagine del campionato. Ma le nozze si fanno in due. E senza tifosi e senza pubblico non sarebbe più calcio, ma un acquario deprimente.

