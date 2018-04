Serie A, Una corsa verso la credibilità che neanche il Var sa dare

di Massimo Caputi

Tutto cambia perchè nulla cambi. Il Gattopardo fotografa nelmodo migliore quanto accaduto negli ultimi 90 minuti di campionato in chiave scudetto. Quandola vittoria di Torino spiegava le vele del Napoli verso il primato, nelmomento in cui sembrava che l’egemonia bianconera potesse essere spezzata, ecco il colpo di coda. Seppur tra gli errori di Orsato, la Juventus, in unminuto e mezzo, si è ripresa la vittoria sull’Inter e la conferma del primato mentre il giorno dopo il Napoli, apparso svuotato, è caduto inesorabilmente sotto i colpi della Fiorentina.Come accadde in occasione del successo bianconero all’Olimpico con la Lazio, anche stavolta il Napoli ha accusato il colpo. Allora fu con la Roma, ieri con i viola.Atre giornate dal termine, con 4 punti di vantaggio, Allegri sorride sornione. Altro che tattiche e schemi di cui tanto tutti parlano, lui ha sempreun coniglio da tirare fuori dal cilindro. Ci vorranno invece tutte le qualità possibili perchè allaRomariesca un’altra impresa mercoledì contro il Liverpool. Nel frattempo, prima di giocarsi le sue chance per strappare a Salah e compagni la finale di Kiev, la squadra di Di Francesco sta facendo tutto il meglio per centrare il suo primo obiettivo stagionale: la qualificazione Champions. Lo stesso vale per la Lazio, protagonista dell’ennesima prova superba a Torino, dove ha vinto nonostante il rigore fallito da Luis Alberto e l’infortunio di Immobile. Lo stop del bomber biancoceleste è un antipatico contrattempo.È vero che la Lazio,come la Roma,è a + 4 sull’Inter,macon lo scontro diretto all’ultima giornata proprio contro i nerazzurri non può concedersi alcun passo falso. Se non per lo scudetto, tutto il resto della classifica rimarrà aperto fino all’ultimo: è un bene per il nostro calcio, tanto criticato e assai poco valorizzato.Nonlo avveleniamo con inutili polemiche.

