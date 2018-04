Serie A, Valeri dubbi da video assistenza: il fischio è prima o dopo la rete?

di Roberto Avantaggiato

Il tema sarà sicuramente in discussione oggi, nella riunione tra dirigentim, allenatori, calciatori e arbitri che si terrà stamane a Roma, nel Salone d'Onore del Coni (casa dei commissari straordinari del nostro calcio, Malagò e Fabbricini). Sarà Rizzoli a fornire spiegazioni sui due episodi che hanno caratterizzato l'utilizzo della Var ieri. Il primo accade nel lunch-match tra Cagliari e Bologna, diretto dal romano Doveri. Che annulla un gol al cagliaritano Sau per fallo di mano che in realtà non c'è. Il Var Maresca non può intervenire perché il fischio di Doveri arriva prima che Sau metta dentro il pallone. Dunque, la decisione (sia pure sbagliata) non può essere cambiata. Situazione all'opposto, invece, a Verona dove un altro romano, Valeri, torna sui suoi passi sul gol di Icardi che sblocca la partita dell'Inter. Rete in un primo tempo annullata per un fuorigioco segnalato dall'assistente Marrazzo. A differenza di Cagliari, qui il Var Mazzoleni può controllare le posizioni di D'Ambrosio (soprattutto) e Icardi, dando l'input a Valeri per convalidare il gol con il classico gesto del televisore disegnato nell'aria. Il Chievo però protesta, ritenendo che il fischio di Valeri arrivi prima che Icardi calci il pallone in rete. Soltanto l'arbitro romano, stamane potrà essere più chiaro con i diretti interessati, ma non certo con la stampa con cui non ha diritto di parola. Anche Daniele Orsato, un altro internazionale (e candidato Var per i Mondiali insieme allo stesso Valeri e a Irrati che dopo aver diretto Sassuolo-Fiorentina ieri sera ha fatto gli straordinari da Var in Juventus-Napoli) commette un errore in Lazio-Sampdoria: in occasione del primo gol, non vede un fallo di Lulic su Torreira nell'azione che porta i biancocelesti al gol. E' vero che il doriano riesce a calciare la palla, ma la stessa resta in possesso dei calciatori della Lazio e, dunque, se viene palesato vantaggio non può essere considerato tale. Anche qui il Var Pairetto non interviene, con buona pace di Inzaghi. In serata, prova da numero uno di Gianluca Rocchi, che nella sfida scudetto fischia tanto per stroncare sul nascere tensioni e polemiche. Sospetto un gomito alto di Koulibaly si Higuain in elevazione. Regolare la posizione di Insigne in avvio dell'azione del gol del Napoli.

