Serie A, il recupero di Orsato passa per l'Emilia

di Roberto Avantaggiato

Dopo aver trascorso la prima giornata davanti al video, i Var mondiali (nonchè internazionali) Valeri, Orsato e Irrati nel secondo turno di A sono tornati in mezzo al campo. E con buoni risultati, anche se il debutto stagionale per tutti e tre non ha avuto un grado di difficoltà elevato. Tuttavia, per Irrati e Valeri ci sono stati due big-match (sabato) che hanno diretto con personalità e senza sbavature; mentre Orsato, reduce da una stagione calante, un mondiale senza scintille ma un preliminare di Champions buono, ha avuto in designazione da Rizzoli un match al momento di secondo piano (a fine campionato sarebbe stata una sfida-salvezza) come Spal-Parma. Una scelta intelligente, quella di Rizzoli (ieri presente alla gara), per farlo tornare in forma. Orsato ha avuto una sola sbavatura: il giallo a Petagna (gomitata) che doveva essere rosso. Il Var, in questo caso, non ha potuto aiutarlo, secondo il nuovo protocollo. Che limiterà parecchio l'intervento dell'arbitro davanti al video, come si è visto ieri, giornata nella quale una sola volta il Var è intervenuto, su un fallo di mano di Romagna pizzicato da Pasqua e sfuggito a Pairetto (contestato da Maran per il lungo recupero). Bene anche il quarto internazionale di giornata, il bergamasco Mazzoleni, al suo ultimo anno in campo, che ha diretto in scioltezza Inter-Torino. Ieri, ha esordito da arbitro della Can A, Federico La Penna che, com'è tradizione, è stato mandato su un campo tranquillo, com'è quello del Friuli di Udine. Buona la prova del romano, tornato in pista nel migliore dei modi dopo le polemiche per la finale play-off di Serie B. A proposito di debutti (stagionali) c'è stato anche quello di Marinelli di Tivoli in Genoa-Empoli. Dopo Piccinini la settimana scorsa è il secondo Can B in campo in due giornate: il processo di unificazione delle due Can si avvicina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA