Serie B, doppietta di Di Carmine alla Pro Vercelli: il Perugia è a 5 punti dalla serie A

di Vanni Zagnoli

Il Perugia vince a Vercelli, mentre Brescia ed Entella pareggiano, negli ultimi recuperi di serie B. Ora finalmente tutte le squadre sono in pari e la classifica ha una fisionomia definitiva.



Si annullano Brescia ed Entella, nel tentativo di evitare i playout. Primo tempo soporifero, nella ripresa gran parata di Minelli su Acampora che si gira spalle alla porta. Le rondinelle passano al 4-2-4 con Spalek ed Embalo esterni. Le ultime due chances sulla stessa azione sono per Embalo, Iacobucci è determinante, come quando si rivelò, fra Sud Tirol e Spezia, Latina e Parma.



Equilibrio anche allo stadio Piola, dove la Pro Vercelli fatica e rischia seriamente di tornare in serie C. Ci stava il pari, per occasioni, capitate a Reginaldo e Di Carmine e un altro paio per gli umbri nella ripresa. Sblocca a 7’ dalla fine Di Carmine, con un sinistro dal limite dopo un bello scambio.



Dunque, l’Empoli sembra già in serie A, per il secondo posto possono ancora inserirsi le tre a -5, mentre Carpi e Spezia non sono più forti delle venete che chiudono la zona playoff. Il Foggia aveva un buon gioco e un ritmo da promozione diretta, addirittura, per qualche settimana, le sconfitte di Parma e con l’Empoli lo tagliano quasi fuori dalla lotta per l’8^ posizione. La Ternana difficilmente eviterà la C, la Pro era partita male, è sempre stata in zona retrocessione o quasi. L’Ascoli è ancora sott’acqua, ma un punto in 9 partite è nulla, rispetto al Cesena.



I recuperi della 29^ giornata: Brescia-Entella 0-0



Pro Vercelli-Perugia 0-2: st 39’ e 49’ Di Carmine.



Classifica: Empoli 66, Frosinone 58; Palermo 57, Perugia, Parma e Bari 53, Cittadella e Venezia 50; Carpi 48, Spezia 45, Foggia 43, Cremonese e Salernitana 41, Novara e Brescia 38, Pescara 37; Entella e Avellino 36, Cesena 34; Ascoli 33, Pro Vercelli 30, Ternana Unicusano 27.

