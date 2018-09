Serie B, Frattini: «A breve un nuovo Collegio per format»

di Redazione Sport

«Le parti in causa riceveranno oggi richiesta di rinuncia a tutti i termini affinché io possa convocare il Collegio già in settimana per una decisione sulla serie B, a seguito del decreto Tar Lazio». Con questo tweet Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia dello sport, riapre la questione del format della serie B, a 19 o 22 squadre, dopo la sentenza del Tar del Lazio che sabato ha accolto i ricorsi di Ternana e Pro Vercelli



La settimana scorsa, il Collegio di Garanzia aveva dichiarato improcedibili i ricorsi di cinque club contro il blocco dei ripescaggi e la serie B a 19 squadre, ma il suo presidente Frattini si era detto contrario alla decisione e favorevole a una serie B a 22. Sabato poi il tribunale amministrativo del Lazio ha accolto il ricorso di Ternana e Pro Vercelli invitando il Collegio a riconsiderare il ripescaggio dei due club. «Il Collegio di garanzia dello Sport dovrà decidere in settimana sul format della B - annunci oggi Frattini - e se si deciderà per 22 squadre, quali tre hanno diritto. Io ovviamente non ci sarò perché avevo già espresso pubblicamente la mia posizione per la B a 22».

