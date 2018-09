Serie B, il presidente della Ternana: «Così si allontanano gli sportivi»

«A questo punto mi riesce difficile capire il calcio. Da quello che ho letto è stato il modo per non decidere»: a dirlo è il presidente della Ternana, Stefano Ranucci, dopo la decisione del Collegio di garanzia dello sport di confermare la serie B a 19 squadre. «Credo - ha aggiunto - che sia un modo per allontanare gli sportivi del calcio». «Sono comunque contento - ha sottolineato ancora Ranucci - perché dopo avere letto le dichiarazioni di qualche collega presidente di serie B ora sarà più rilassato». Ranucci ha annunciato l'intenzione di valutare eventuali «azioni risarcitorie». «Ora iniziamo a giocare - ha concluso - perché abbiamo disgustato abbastanza la parte più sana del calcio italiano, cioè i tifosi».

