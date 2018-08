Serie B, partenza nella bufera: comincia il campionato tra incognite e dubbi

di Benedetto Saccà

Come l’aquilone che volteggia in un uragano del film Spectre di 007, il campionato di calcio di Serie B decolla questa sera dallo stadio Rigamonti di Brescia nella certezza di doversi misurare con una bufera di ostacoli. Si sfideranno il Brescia di David Suazo – l’ex cagliaritano, tra l’altro pronto per il debutto assoluto da tecnico professionista – e il Perugia di Alessandro Nesta, il cuore in bilico tra la Lazio e il Milan. Tuttavia il nodo dell’attualità è stretto intorno a un numero, vale...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO