La Serie C tira il freno

La luce accesa da Cristiano Ronaldo illumina la Serie A e dunque il massimo torneo, caso Chievo a parte, è partito senza intoppi e viaggia per il suo binario. Dietro, invece, regna il caos. C'è una guerra politica in atto. L'ultimo colpo è stato sparato dalla Serie C che ha deciso di far slittare l'inizio del campionato dal 25 agosto al 16 settembre. Lo ha stabilito il Direttivo e approvato all'unanimità dall'Assemblea di Lega Pro riunitasi ieri a Roma. La volontà è quella di attendere l'esito dei ricorsi dei club (5) che ambiscono al ripescaggio in Serie B al Collegio di Garanzia dello Sport che si pronuncerà il 7 settembre. «Il consiglio direttivo mi ha dato mandato di chiedere in via del tutto straordinaria di ripristinare il format della Lega di B. Così noi proporremo 7 promozioni per la prossima stagione. Ma sono sicuro che il Collegio ci darà ragione» sottolinea il numero 1 Gravina. Spaccatura netta con i cadetti che invece non hanno la minima intenzione di aspettare: domani prenderà il via la nuova stagione con l'anticipo tra Brescia e Perugia. Il numero uno Balata, sicuro dell'appoggio del Coni e del Governo, è andato dritto per la sua strada. Ha testato con mano anche la spaccatura dei calciatori non tutti convinti di scioperare. Battaglia parallela quella con il presidente dell'Aic Damiano Tommasi venuto a conoscenza di una dichiarazione da far sottoscrivere ai capitani con la quale s'impegnavano a non incrociare le braccia. A meno di improbabili ribaltoni domani ci sarà il fischio d'inizio di una inedita serie B a 19 squadre (un club a turno riposerà). Bari e Cesena sono falliti, e l'Avellino è stato escluso per irregolarità finanziarie. Ci si aspettava il ripescaggio dalla C di Catania (ha presentato istanza al Governo), Novara e Siena (che lamenta poca trasparenza) secondo regolamento; ma Pro Vercelli e Ternana si sono opposte. Oltre a questo, il Foggia partirà con 8 punti di penalizzazione per irregolarità amministrative. Il presidente della serie C, Gravina ha giocato l'unica carta possibile: lo slittamento. Se si fosse deciso di giocare sarebbe stata resa vana la possibilità di eventuali ripescaggi. Follia pensare ad una squadra che inizia una categoria per poi giocarne la giornata successiva un'altra. In Serie C attualmente si contano 59 squadre e con eventuali ripescaggi si verrebbero a formare gironi con un diverso numero di club e quindi di partite da giocare. Nel frattempo, il Bassano è diventato Vicenza Virtus, a seguito del fallimento del club storico, appunto, del Vicenza. Escluse anche Mestre, Andria e Reggiana, con il ripescaggio dalla D di Cavese e Imolese e l'ammissione del primo club B italiano, cioè la Juventus U23.

GUERRA A FABBRICINI

Dietro tutto questo caos si nasconde la madre di tutte le battaglie: quella contro il commissario Roberto Fabbricini. La fronda è composta da Tommasi, dal numero uno dei dilettanti Sibilia (questione del calcio femminile) e dal capo degli arbitri Nicchi (non ha digerito il fatto che gli sia stato tolto il 2% in sede di votazione) non a caso ieri presenti a Roma per parlare con Gravina. Chiedono elezioni immediate in Figc, il loro candidato per la presidenza è Giancarlo Abete, uomo da sempre all'opposto di Giovanni Malagò. Anche in via Allegri regna l'incertezza, «troppa democrazia, chi si alza prima parla» sibila qualcuno. Fabbricini punta all'approvazione di un nuovo statuto che ridisegnerà anche il consiglio federale. Già ma guardano bene lo stato delle cose la prima riforma da fare è quella della giustizia sportiva: tempi incompatibili con il regolare funzionamento del sistema.

